Winnie Mandela (81) overleden

De Zuid-Afrikaanse anti-apartheidsactiviste Winnie Mandela is overleden. Dat heeft haar persoonlijke assistent laten weten aan persagentschap Reuters. Winnie Mandela was jarenlang getrouwd met Nelson Mandela. Ze werd 81 jaar.

Winnie Mandela was sinds 1958 getrouwd met Nelson Mandela, het boegbeeld van de strijd tegen de apartheid en latere president van Zuid-Afrika. Toen Nelson Mandela in 1962 werd opgepakt, zette Winnie zijn strijd tegen apartheid voort. Zo werd ze immens populair bij de Zuid-Afrikaanse bevolking.

Vrouwenorganisatie

Ze werd voorzitter van de vrouwenorganisatie van het verboden Afrikaans Nationaal Congres (ANC). Ze zat daar ook in het ondergrondse partijbestuur.

Winnie Mandela werd zelf ook opgesloten. In 1969 en 1970 zat ze achttien maanden in de Pretoria Central Prison, omdat ze veroordeeld werd voor samenzwering tegen de apartheidsregering.

Stompie Seipei

In 1991 kreeg het imago van Winnie Mandela een behoorlijke deuk toen ze schuldig werd bevonden voor haar aandeel in de ontvoering van Stompie Seipei. Die 14-jarige zwarte Zuid-Afrikaan, die lid was van ANC, werd vermoord omdat hij verraad gepleegd zou hebben. Onder meer door die kwestie gingen Winnie en Nelson Mandela in 1992 uit elkaar.

In 2003 werd Winnie Mandela nog veroordeeld tot vijf jaar cel, voor fraude en diefstal. Toch bleef ze onverminderd populair bij de radicale aanhang van het ANC. In 2007 werd Winnie Mandela opnieuw in het hoofdbestuur van de partij gestemd. Ze kreeg toen zelfs de meeste stemmen.