Winkel stort in bij naschok aardebeving Lombok

Gisteren is in het Indonesische Lombok een supermarktgebouw ingestort. Dat gebeurde tijdens een naschok van de derde aardbeving die er in twee weken werd waargenomen.

De supermarkt in Mataram, ten westen van Lombok, was al geëvacueerd voordat de winkel gisteren instortte, daardoor zijn er geen gewonden gemeld. De autoriteiten kondigden vooraf op evacuatieplaatsen aan dat mensen rustig moesten blijven. Er werd ook aangeraden dat mensen zich naar een open ruimte begaven of in hun tenten bleven zitten.