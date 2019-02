Wie is Michael Cohen, de man die vandaag over Trump zal getuigen?

Zwijggeld

De voormalige fixer van Trump zal verder nog meer informatie geven over het zwijggeld dat hij betaalde aan twee vrouwen die beweerden dat ze een seksuele relatie hadden met Trump.

Cohen beweert dat Trump hem in strijd met de wet op de campagnefinanciering opdracht gaf om 130.000 dollar te betalen aan pornoactrice Stormy Daniels. Dat was bedoeld om de actrice te laten zwijgen over haar affaire met Trump. Het ging bovendien om Cohens eigen geld zodat het niet naar Trump teruggeleid kon worden, aldus de ex-advocaat nog. Hij zal het Congres bovendien de cheque overhandigen waarmee Trump hem het geld zou hebben terugbetaald.

Dat Trump een racist is, staat volgens Cohen vast. “Privé is hij nog erger dan in het openbaar. Hij vroeg me ooit of ik één land kon opnoemen dat geleid werd door een zwarte en geen ‘shithole’ was. Dat was toen Barack Obama president was. Toen we ooit door een arme wijk van Chicago reden, zei hij me dat enkel zwarte mensen zo kunnen leven. En hij vertelde me dat zwarte mensen nooit voor hem zouden stemmen omdat ze te stom zijn.”

“Trump zei me niet rechtstreeks te liegen, zo werkt hij niet”

Cohen zal ook een boekje opendoen over Trumps poging om een vastgoedproject in Moskou uit de brand te slepen terwijl hij kandidaat was voor de presidentsverkiezingen. Die onderhandelingen zijn officieel in januari 2016 stopgezet, maar Cohen zal toegeven dat hij daar eerder over gelogen heeft in het Congres.

“De laatste keer dat ik hier zat, kwam ik om Trump te beschermen. Vandaag kom ik om de waarheid over hem te zeggen. Trump zei me niet rechtstreeks te liegen, zo werkt hij niet. Op hetzelfde moment dat ik in Rusland voor hem aan het onderhandelen was en hij campagne voerde in de VS, keek hij me in de ogen en zei hij me dat hij geen zaken had in Rusland. Daarna stapte hij het podium op om dezelfde leugen te vertellen aan het Amerikaanse volk. Op zijn manier zei hij me zo om te liegen.”

Volgens Cohen ging Trump verder met het Moskou-project en loog hij daarover “omdat hij nooit had gedacht dat hij ging winnen en omdat hij er honderden miljoenen aan ging verdienen”.