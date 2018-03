Wie is de dader van gijzeling Frankrijk?

Een man heeft deze voormiddag twee personen gedood bij een gijzeling in een supermarkt in Trèbes in Zuid-Frankrijk. Daarvoor had hij al één persoon doodgeschoten bij een carjacking en ook agenten beschoten, waarbij één agent zwaargewond is geraakt. Wat weten we nu al over de dader?

De dader heet Redouane Lakdim, een 25-jarige Fransman van Marokkaanse afkomst. Hij stond al bekend bij de politie voor enkele kleinere feiten zoals diefstal en drugs en had ook al in de gevangenis gezeten. Hij werd ook gevolgd door de veiligheidsdiensten omdat er vermoedens waren dat hij aan het radicaliseren was.

De man verkondigde zelf dat hij een aanhanger is van terreurorganisatie IS en hij vroeg ook om de vrijlating van de terrorist Salah Abdeslam, de laatste nog levende terrorist van de aanslagen in Parijs. IS heeft de aanslag intussen ook opgeeïst.

De moeder en de dochter van de dader zijn tijdens de gijzeling ter plaatse gekomen om hem te proberen overtuigen.