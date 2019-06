Whatsapp gaat toch meewerken aan de zoektocht naar de vermiste Theo in Australië

Whatsapp gaat dan toch meewerken aan de zoektocht naar de vermiste Théo in Australië. Dat heeft een woordvoerder van Whatsapp gezegd aan het Australische persbureau AAP.

Intussen zijn er gespecialiseerde moordonderzoekers afgezakt naar Byron Bay om mee te werken aan het onderzoek naar de verdwijning van Théo Hayez. Hij is al achttien dagen vermist, vrienden en familie organiseerden al verschillende zoekacties maar die leverden nog niks op.

Intussen is de vader van Théo, Laurent Hayez aangekomen in Byron Bay. Hij vroeg om alle informatie te delen die kan bijdragen aan het onderzoek om zijn zoon terug te vinden. De man riep tijdens een persconferentie met de politie op om toegang te krijgen tot de WhatsApp-berichten van zijn zoon. Want volgens hem zijn die van 'levensbelang'.

Een woordvoerder van Whatsapp bevestigde daarop tegen het Australische persbureau AAP dat het bedrijf data zal delen met de speurders. 'Whatsapp hecht erg veel belang aan de veiligheid van zijn gebruikers, we leven enorm mee met Théo Hayez en zijn familie. We begrijpen het belang van het onderzoek dat wordt gevoerd en verlenen hulp aan de autoriteiten, in overeenstemming met de wet en met onze gebruiksvoorwaarden', zei hij.

Het is niet zo dat Whatsapp toegang heeft tot de berichten zelf die Théo Hayez verzonden heeft, aangezien die versleuteld zijn. Maar andere data, zoals het tijdstip waarop hij het laatst actief was en zijn IP-adres en gebruikersnaam, kan wel door Whatsapp ingekeken worden.