Wereldleiders betreuren uitstap VS uit Irandeal

De Franse president Emmanuel Macron heeft via Twitter laten weten te betreuren dat de Verenigde Staten uit de nucleaire deal met Iran stapt. "Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië betreuren de Amerikaanse beslissing om uit het nucleair akkoord met Iran te stappen", klinkt het.

"Het internationale regime dat strijdt tegen de verspreiding van atoomwapens staat op het spel", voegt hij er nog aan toe.

La France, l’Allemagne et le Royaume-Uni regrettent la décision américaine de sortir de l’accord nucléaire iranien. Le régime international de lutte contre la prolifération nucléaire est en jeu.https://t.co/fHuuUMUsCj — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 8 mei 2018

Europese Unie

Federica Mogherini, hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie, laat weten dat de Europese Unie bezorgd is om de gevolgen van deze beslissing. "Ik ben enorm ongerust door de aankondiging van nieuwe sancties", zegt ze. "De Europese Unie is vastberaden om de Irandeal te behouden. Samen met de rest van de internationale gemeenschap zullen we deze nucleaire deal behouden en naleven."

Belangrijke verwezenlijking "Zolang Iran zijn verplichtingen in het kader van het akkoord blijft uitvoeren, zoals tot nu toe het geval is, zal de Europese Unie gehecht blijven aan de volledige en effectieve implementatie van het akkoord", zo stelde Mogherini, die de afspraken met het regime in Teheran over zijn nucleaire programma bestempelde als "één van de belangrijkste verwezenlijkingen die diplomatie ooit heeft bereikt". Mogherini beklemtoonde dat het akkoord tot dusver zijn doel heeft bereikt, namelijk het garanderen dat Iran geen kernwapens ontwikkelt. "De Europese Unie is vastberaden om dat te behouden", stelde de hoge vertegenwoordiger in een mededeling.

Tusk Europees president Donald Tusk verzekerde dan weer dat Trump in zijn beleid omtrent handel en Iran op "een verenigde Europese aanpak" zal stuiten. Beide kwesties komen volgende week aan bod op een Europese top in Sofia, zo deelde hij mee.