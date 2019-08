Wereldgezondheidsorganisatie: “Plastic deeltjes in water vormen slechts klein risico voor gezondheid”

Er is geen reden om bezorgd te zijn over plastic deeltjes in het drinkwater. Dat concludeert de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in een rapport, dat verschillende wetenschappelijke studies aanhaalt. Ondanks deze geruststelling, stelt het WHO dat er meer onderzoek gedaan moet worden.

“Er is geen bewijs dat aantoont dat microplastics schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid, maar dat betekent niet dat ze helemaal onschadelijk zijn”, zegt Alice Horton, een wetenschapper van het Britse Oceanography Centre die aan de WHO-studie meewerkte. “Het is belangrijk om de ongerustheid over microplastics in het drinkwater in een context te plaatsen: we worden in ons dagelijks leven op vele manieren blootgesteld aan microplastics: drinkwater is daar slechts een van.”

De meeste van de microplastics die we via drinkwater binnenkrijgen, verlaten het lichaam door het spijsverteringsstelsel, aldus de WHO. Om het risico van chemische additieven die vrijkomen uit het opgenomen plastic te bepalen, stelde de WHO een worstcasescenario op over de grootte en de concentraties van de deeltjes waar mensen aan blootgesteld mogen worden. “We ontdekten dat er een substantiële veiligheidsmarge is” tussen de beraamde absorptie van chemicaliën door het lichaam en het niveau dat schadelijk zou zijn, aldus Bruce Gordon, een waterexpert van de WHO, op een persconferentie. “We zijn daarom ook niet direct gealarmeerd”.

Investeren in waterbehandelingssystemen

Volgens de WHO moeten landen zich dan ook minder zorgen maken over microplastics en moeten ze meer investeren in waterbehandelingssystemen in het algemeen om de schadelijke microbes te bestrijden die (vooral in ontwikkelingslanden) in het drinkwater terechtkomen. Zo’n twee miljard mensen hebben enkel toegang tot vervuild drinkwater, dat sporen van menselijke of dierlijke uitwerpselen kan bevatten, wat jaarlijks tot een miljoen doden leidt.

Ondanks dat benadrukt de VN-organisatie dat verbruikers en overheden het gebruik van plastic moeten beperken om het milieu te beschermen. De WHO roept daarnaast wetenschappers op om meer onderzoek te voeren, dat beter op elkaar is afgestemd, om een duidelijk beeld te krijgen van de microplastics in het drinkwater.

“Plastic bankkaart per week”

Uit een studie van milieuorganisatie WWF in juni bleek nog dat de plasticvervuiling zo wijdverspreid is dat we tot vijf gram plastic per week kunnen binnenkrijgen. Volgens de studie, die werd uitgevoerd door de Universiteit van Newcastle in Australië, is drinkwater de voornaamste bron voor de plasticopname. Een andere grote boosdoener zijn schelpdieren: die worden meestal in hun geheel verorberd, waardoor we ook het plastic in hun spijsverteringsstelsel consumeren.