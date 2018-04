Wereld reageert op Syrië-aanval

De aanval van de VS, Frankrijk en het VK op Syrië wordt gemengd onthaald door de internationale gemeenschap. Verschillende Westerse landen begrijpen de aanval, maar roepen toch op om nu rond de tafel te gaan zitten. De (weinige) bondgenoten van het Syrische regime reageren furieus en verzekeren dat de aanval niet zonder gevolgen zal zijn.

Nadat Trump de aanval vannacht aankondigde en de leiders van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hun deelname verklaarden, reageerden ook andere Westerse landen. Premier Michel reageerde op Twitter en vroeg toch vooral om politieke onderhandelingen, om verdere escalatie te voorkomen.

Merkel

"Wij steunen het feit dat onze Amerikaanse, Britse en Franse bondgenoten hun verantwoordelijkheid als permanente leden van de VN-Veiligheidsraad hebben opgenomen", zegt de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Volgens Merkel was de aanval "nodig en aangemeten om de werkzaamheid van het verbod op scheikundige wapens te vrijwaren en het Syrische regime te waarschuwen voor nieuwe inbreuken".

EU

Ook de EU drukt haar steun uit aan haar bondgenoten. Voorzitter van de Raad Donald Tusk zegt dat het duidelijk is dat Syrië en haar bondgenoten Iran en Rusland "een prijs moeten betalen voor de menselijke tragedie." Ook de NAVO, het militaire bondgenootschap van heel wat Westerse landen, drukt haar steun uit. Er vindt vandaag een speciale vergadering plaats in Brussel, waar de VS, Frankrijk en het VK de rest van de leden zullen briefen over de aanvallen van vannacht.

(Lees verder onder de tweet)

Strikes by US, France and UK make it clear that Syrian regime together with Russia & Iran cannot continue this human tragedy, at least not without cost. The EU will stand with our allies on the side of justice.