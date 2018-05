Wel of geen staakt-het-vuren in Gaza?

Er heerst heel wat onduidelijkheid over een mogelijk staakt-het-vuren in de Gazastrook. Zo zei de islamitische groepering Hamas dat er een was bereikt, maar Israël ontkent.

"Een bepaald aantal bemiddelaars is de afgelopen uren tussenbeide gekomen en een akkoord is gesloten voor een terugkeer naar een staakt-het-vuren in Gaza", zei Khalil al-Hayya, adjunct van het hoofd van Hamas in de Gazastrook. De Israëlische minister van Inlichtingen ontkent dat nieuws dan weer.

Het Israëlische leger viel gisteren tientallen doelwitten aan op de Gazastrook als reactie op mortier- en raketbeschietingen vanuit het Palestijnse gebied. Het gaat om het ergste geweld op de Gazastrook sinds de oorlog van 2014.