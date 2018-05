Weinstein vrijgelaten met enkelband

De voormalige Hollywood-producent Harvey Weinstein is in New York aangeklaagd voor verkrachting en seksueel geweld. Dat heeft de politie van New York meegedeeld. Nadat hij voor de rechter was verschenen, werd Weinstein op borgtocht vrijgelaten en onder elektronisch toezicht geplaatst.

Het gaat om feiten die Weinstein die bij twee verschillende vrouwen zou gepleegd hebben. Volgens Amerikaanse media is de klacht wegens seksueel geweld afkomstig van de actrice Lucia Evans, die in 2004 door Weinstein tot orale seks zou zijn gedwongen.

Het slachtoffer van de verkrachting werd niet in de media bekendgemaakt. Een mededeling van het gerecht verduidelijkt wel dat het gaat om feiten uit 2013.

Geboeid

Vanmorgen (lokale tijd) gaf Weinstein zichzelf aan bij de politie in een commissariaat in Manhattan. Daar werden zijn vingerafdrukken geregistreerd en werden er foto’s van hem gemaakt. Na de registratieprocedure werd hij voorgeleid aan rechter Kevin McGrath van het gerechtshof in Manhattan. De 66-jarige producent werd in handboeien overgebracht naar de rechtbank.

(Lees verder onder de video)

Borgsom van 1 miljoen De voorwaarden voor de invrijheidstelling van de 66-jarige Weinstein waren eerder al bekendgemaakt. Weinstein moet een borgsom van 1 miljoen dollar betalen en moet ook een elektronisch bewakingsapparaat dragen waarmee zijn bewegingsvrijheid wordt beperkt. Bovendien moet hij ook zijn paspoort afgeven. Tot slot zal hij ook toestemming moeten vragen wanneer hij de staten New York en Connecticut wil verlaten.Op 30 juli zal Weinstein opnieuw verhoord worden.

"Onschuldig" Benjamin Braffman, de advocaat van Weinstein, zegt dat zijn cliënt van plan is onschuldig te pleiten. "We geloven dat de beschuldigingen niet feitelijk ondersteund worden door bewijzen en we geloven dat aan het eind van de procedure Weinstein zal worden vrijgesproken", zo wordt de advocaat geciteerd door de Amerikaanse nieuwszender CNN.

Meer dan 70 vrouwen hebben Weinstein sinds oktober vorig jaar van grensoverschrijdend gedrag, onder meer verkrachting, beschuldigd. Onder meer bekende actrices als Salma Hayek, Ashley Judd, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie en Rose McGowan hebben aangegeven dat ze door hem zijn misbruikt.

Ook in Los Angeles en Londen lopen al onderzoeken tegen hem. Maar het is de eerste keer dat hij formeel in verdenking wordt gesteld.

Onderzoek van maanden In oktober vorig jaar kwamen de eerste beschuldigingen in de Amerikaanse media over de almachtige producent naar boven. Het onderzoek naar Weinstein loopt intussen al maanden.

In februari maakte de procureur-generaal van New York bekend dat hij Weinstein vervolgt. "Een onderzoek van vier maanden heeft nieuwe en schandelijke voorbeelden van seksueel wangedrag blootgelegd", klonk het toen. Daarnaast worden ook Weinsteins bedrijf en broer vervolgd.

#metoo

Het openbaar ministerie van New York bouwde een dossier op tegen de producer dat "nieuwe en uitgebreide beschuldigingen" van "gewelddadige en uitbuitende mishandeling van zijn personeel" bevat, klinkt het. De beschuldigingen tegen Weinstein vormden de aanleiding voor de start van de #metoo-beweging.