Weinstein geboeid naar de rechtbank

De voormalige Hollywood-producent Harvey Weinstein heeft zich deze ochtend (lokale tijd) aangeven bij de autoriteiten in New York. Hij wordt nu officieel aangeklaagd voor verkrachting en andere vormen van seksueel misbruik. Even later verliet hij het politiegebouw geboeid en werd naar de rechtbank overgebracht.

Weinstein meldde zich deze ochtend - in New York is het zes uur vroeger dan bij ons - aan op een politiebureau in Manhattan, waar zijn vingerafdrukken werden geregistreerd en foto’s werden gemaakt. Na de registratieprocedure werd hij voorgeleid aan rechter Kevin McGrath van het gerechtshof in Manhattan. De 66-jarige producent werd in handboeien overgebracht naar de rechtbank.

Aanklagers in New York beschuldigen de Amerikaanse filmproducent formeel van verkrachting en ‘criminele seks’. De aanklachten komen van twee vrouwen en ze zijn ‘in de eerste graad’, de ernstigste varianten van verkrachting en van ‘criminele seks’. Daar staat in New York 5 tot 25 jaar cel op. Bij de ‘criminele seks’ gaat het om een vrouw, Lucia Evans, die zegt te zijn gedwongen orale seks met Weinstein (66) te hebben. Ook in Los Angeles en Londen lopen al onderzoeken tegen hem.

(Lees verder onder de video)

Enkelband? Volgens de krant New York Times is er al op voorhand een akkoord bereikt over de voorwaarden van zijn invrijheidstelling. Weinstein zou 1 miljoen dollar moeten betalen, een bewakingsapparaat moeten dragen waarmee zijn bewegingsvrijheid wordt beperkt en zou ook zijn paspoort moeten afgeven.

Meer dan 70 vrouwen beschuldigen de man van grensoverschrijdend gedrag, onder meer verkrachting. Weinsteins advocaat Ben Brafman weigerde gisteren nog elke commentaar.

Onderzoek van maanden In oktober vorig jaar kwamen de eerste beschuldigingen in de Amerikaanse media over de almachtige producent naar boven. Het onderzoek naar Weinstein loopt intussen al maanden.

In februari maakte de procureur-generaal van New York bekend dat hij Weinstein vervolgt. "Een onderzoek van vier maanden heeft nieuwe en schandelijke voorbeelden van seksueel wangedrag blootgelegd", klonk het toen. Daarnaast worden ook Weinsteins bedrijf en broer vervolgd.

#metoo

Het openbaar ministerie van New York bouwde een dossier op tegen de producer dat "nieuwe en uitgebreide beschuldigingen" van "gewelddadige en uitbuitende mishandeling van zijn personeel" bevat, klinkt het. De beschuldigingen tegen Weinstein vormden de aanleiding voor de start van de #metoo-beweging.