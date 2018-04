Weer milieuregels van Obama geschrapt

Het maximale verbruik van auto's in de Verenigde Staten zal vanaf 2025 niet beperkt moeten zijn tot 4,4 liter per 100 kilometer. Dat zegt het milieuagentschap EPA, na een proefproces dat al langer aan de gang was. De regering van president Donald Trump draait zo opnieuw belangrijke milieuregels terug uit het tijdperk van zijn voorganger Barack Obama.

De doelstelling is te hoog, beweert de omstreden EPA-baas Scott Pruitt, die momenteel overigens onder vuur ligt omdat hij zichzelf zou verrijkt hebben op de kap van de belastingbetaler. "De beslissing van de regering-Obama was fout." Pruitt, een notoir klimaatscepticus, zegt dat er aan nieuwe regeling wordt gewerkt.

Greenpeace

De staat California, die haar eigen milieuwetgeving kan opstellen, zal de nieuwe regels niet volgen. Tot dusver hebben al twaalf staten zich aangesloten bij het Californische model. Er heerst daardoor onzekerheid over de grootte van de afzetmarkt voor auto's met lagere uitstoot in de VS. Ook verschillende milieuorganisaties, waaronder Greenpeace, uitten al kritiek op de plannen om de regels van Obama te schrappen.

Pruitt neemt daarom ook de uitzonderingsregeling van California onder de loep. Die kan afgeschaft worden. "Het is in het beste belang van Amerika om een uniforme standaard te hebben. We zullen met alle staten, ook California, samenwerken om uiteindelijk tot zo'n regeling te komen", zei Pruitt.