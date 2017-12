Weduwe Vlaamse Syriëstrijder wil terug naar Nederland

De weduwe van de Vlaamse Syriëstrijder Brian De Mulder wil met hun twee kindjes terugkeren naar Nederland. Dat blijkt uit een open brief van jihadexpert Montasser AlDe’emeh die VTM NIEUWS ontvangen heeft. AlDe’emeh had contact met de familie. “Ik maak me niet alleen zorgen om mijn eigen dochter. Ook het lot van die andere vrouwen en kinderen baart me zorgen”, aldus de moeder van de weduwe aan AlDe’emeh.

Brian De Mulder trok begin januari 2013 naar Syrië. Hij bekeerde zich onder invloed van Sharia4Belgium en sloot zich aan bij terreurorganisatie Islamitische Staat (IS). In het terrorismeproces rond Sharia4Belgium werd hij in februari 2015 bij verstek tot vijf jaar cel veroordeeld. In datzelfde jaar liet zijn weduwe weten dat De Mulder om het leven was gekomen. Een officiële bevestiging van zijn overlijden is er niet.

Getrouwd in Syrië

De Mulder trouwde in 2014 in Syrië met een 17-jarig Nederlands meisje, Umm Abderrahmaan. Zij was net zoals Brian De Mulder destijds verdwenen zonder een spoor na te laten. Het Nederlands meisje radicaliseerde en raakte vervreemd van de Nederlandse samenleving. Nu wil de weduwe terugkeren naar Nederland. Haar familie nam contact op met Montasser AlDe’emeh, die momenteel verbonden is aan de KU Leuven waar hij onderzoek doet naar de radicaal-islamitische ideologie.

Gevangengenomen

“Vandaag nam de familie van Umm Abderrahmaan contact op met mij”, schrijft AlDe’emeh. “Na de verdrijving van IS uit Raqqa zouden Umm Abderrahmaan en haar twee jonge kinderen gevangengenomen zijn geweest. Ze waren samen met nog andere vrouwen en kinderen achtergebleven in Raqqa toen andere IS’ers en hun vrouwen waren weggevlucht. Sinds enkele weken vernam haar familie dat deze vrouwen en kinderen op verzoek van de Amerikanen vrijgelaten waren. Sindsdien is niets meer van hun vernomen en de familieleden vrezen het ergste.”

Schuilplaats onder de grond

“Mijn dochter bleef in Raqqa, ook na de verdrijving van IS", aldus de moeder aan AlDe’emeh. "Ze was te bang om met haar vriendin te vluchten. We weten niet waar ze verbleven, of dat in hun huizen was of ergens anders. Ze zaten eerder in huizen met kelders zodat ze ondergronds konden schuilen. Ik ga ervan uit dat de huidige machthebbers in Raqqa afwisten van hen, maar ik weet niet of ze bewaakt werden of officieel gevangen werden genomen. We hadden vernomen dat de Amerikanen toestemming hadden gegeven om hen vrijgelaten te worden.”

Ze benadrukt dat er ook nog twee Belgische vrouwen bij haar zaten. “Ik maak me niet alleen zorgen om mijn eigen dochter. Ook het lot van die andere vrouwen en kinderen baart me zorgen”, klinkt het.

Recht om terug te keren

In Syrië en Irak leven 87 Belgische kinderen jongeren dan tien jaar die na een DNA-test automatisch het recht krijgen om naar België terug te keren. Als blijkt dat die kinderen biologisch afstammen van een Belg dan mogen ze terugkomen. Dat heeft minister van Justitie Koen Geens (CD&V) beslist.

“Maar het verhaal van de familie van de weduwe van Brian De Mulder toont aan dat het in vele gevallen onbegonnen werk is, zeker omdat dat automatisch terugkeerrecht niet voor de ouders geldt. Dus dan rijst de vraag hoe men al die kinderen gaat traceren en naar België brengen?”, aldus AlDe’emeh.