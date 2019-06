Ons land krijgt een 'exoplaneet' cadeau van de International Astronomical Union. Die deelt de exoplaneten uit aan elk land in de wereld omdat het 100 jaar wordt. Elk land mag de exoplaneet zelf een naam geven.

Voorlopig heet de planeet nog: D49674b. Het gaat om een planeet in het sterrenbeeld Auriga en is in 2002 ontdekt. Ze is een gasreus die op Neptunus in ons zonnestelsel lijkt. Ze heeft een massa 31,783 keer groter dan die van de Aarde en ze heeft amper 4,9 dagen nodig om een baan rond haar ster af te leggen.