Wat zei Harry tegen Meghan aan altaar?

Prins Harry (33) was bloednerveus toen hij eenmaal met Meghan Markle (36) voor het altaar stond, klaar om zijn jawoord te geven. Live op televisie was te zien hoe hij enkele woorden tegen zijn aanstaande zei. Wat die woorden exact waren, zullen we mogelijk nooit weten, maar de beelden zorgen alvast voor amusante speculatie op het internet. Van “Je ziet er prachtig uit” tot “Ik doe het in m’n broek.”

Mis hier geen enkele seconde van de plechtigheid.

Okay Prince Harry just whispered you look amazing to Meghan I’m dying #RoyalWedding2018 — Payal Patel (@Payticular95) 19 mei 2018

Huge fan of Harry saying “I’m shitting it” in front of every country in the fucking world. pic.twitter.com/nvdgjDZuSj — Elliot Hackney (LMcK) (@ElliotHackney) 19 mei 2018

Did Harry really say “I’m shitting it”? There’s a lot wrong with the whole set up of the Royal’s but him and William have done a-ok — Katie Jayne (@MissKatieJayne_) 19 mei 2018

Bekijk ook: