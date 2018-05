Wat weten we over schietpartij in Texas?

Om iets over half acht lokale tijd vond in een school in de Amerikaanse staat Texas een schietpartij plaats. Tien mensen overleefden de aanval niet, de schutter is een zeventienjarige student die kort nadien kon worden gearresteerd.

De schietpartij vond plaats in de Santa Fe ISD high School op 55 kilometer van Houston in Texas. Er vielen tien doden: negen studenten en een leraar. Tien anderen raakten gewond, over hun toestand is weinig bekend maar ze zouden allemaal buiten levensgevaar zijn.

Zeventienjarige leerling

De schutter is de zeventienjarige Dimitrios Pagourtzis, een leerling van de school. Hij werd kort na de feiten gearresteerd door de politie en blijft momenteel in de gevangenis. Naast de schutter is nog een tweede man in beeld gekomen bij de politie. Hij wordt momenteel ondervraagd om te achterhalen of en welke rol hij speelde in de schietpartij. De politie zoekt ook nog een derde persoon die mogelijk betrokken is.

Wapens en nazisymbolen

Op de sociale media van de schutter werden foto’s aangetroffen van wapens, nazisymbolen en een hemd met de tekst ‘Born to kill’. Verschillende getuigen hebben aan lokale media verklaard dat hij dat hemd droeg tijdens zijn tocht door de school. Texaans gouverneur Greg Abbott verklaarde dat op de computer van de schutter berichten zijn aangetroffen waarin hij de schietpartij aankondigt en aangeeft daarna zelfmoord te willen plegen. Dat gebeurde niet, hij gaf zichzelf aan bij de politie.

Explosieven

Op drie locaties werden ook explosieven aangetroffen, de ontmijningsdiensten zijn ter plaatse. Naast de school en de schoolcampus worden ook twee huizen gesweept, er werden onder meer een molotov-cocktail en CO2-brouwsel gevonden. De politie roept iedereen op waakzaam te zijn omdat niet uitgesloten wordt dat er nog explosieven worden aangetroffen.

Wapens

De gebruikte wapens zijn een .38-revolver en een shotgun. Het zou gaan om wapens van de vader van de schutter, die er een vergunning voor had. Het is onduidelijk of de vader wist dat zijn zoon de wapens had meegenomen.

"Iets doen"

Gouverneur Greg Abbott, een republikein, meent dat het tijd is voor actie. “Het volstaat niet meer om te bidden voor de slachtoffers en hun nabestaanden, we moeten ervoor zorgen dat zo’n tragedie nooit meer gebeurt”, zegt hij. Hij wil een rondetafelgesprek op poten zetten waarin alle stakeholders samengebracht worden om op zoek te gaan naar degelijke oplossingen die ervoor zorgen dat dit niet meer gebeurt.

