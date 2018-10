Wat weten we over de verdwijning van journalist Khashoggi?

De Saudische journalist Jamal Khashoggi is in het consulaat van zijn land gefolterd en vervolgens “onthoofd”. Dat schrijft het Turkse dagblad Yeni Safak vandaag, dat beweert dat het audio-opnames van de feiten in handen kreeg. Op de tape zou te horen zijn hoe een dokter adviseert “muziek op te zetten terwijl speciale agenten Khashoggi in stukken snijden”. “Dat zorgt voor afleiding tijdens het werk.”

Op 2 oktober ging de journalist naar het Saudische consulaat in Istanboel om de nodige administratieve stappen te zetten voor zijn huwelijk. Sindsdien is hij verdwenen. Zijn verloofde wachtte hem voor de deur van het consultaat op, maar de man kwam nooit meer naar buiten. Toch zegt Saudi-Arabië dat de regeringskritische journalist gewoon weer is vertrokken. Het regeringsgezinde Turkse dagblad Yeni Safak heeft nu naar verluidt toegang tot audio-opnames van wat er zich op het consulaat heeft afgespeeld, maar zegt niet hoe het die opnames in handen heeft gekregen.

Vingers afgesneden

Uit de opnames zou blijken dat Khashoggi na zijn binnenkomst in het kantoor van de consul werd uitgenodigd. Daar zou hij zijn overmeesterd door vijftien speciale agenten en in elkaar zijn geslagen. Daarna zou hij tijdens een verhoor zijn gefolterd en zouden zijn vingers zijn afgesneden door de Saudische agenten. Vervolgens is de man volgens het dagblad in stukken gesneden terwijl hij nog leefde en uiteindelijk zelfs onthoofd.

Een forensisch arts, Salah Muhammad al-Tubaigy, was daarbij aanwezig. Hij zou de mannen aangeraden hebben een koptelefoon met muziek op te zetten. “Dat helpt de spanning te verminderen tijdens het werk.” The New York Times wijst erop dat zulke details en informatie in een krant als Yeni Safak nooit gegeven zouden worden zonder de toestemming van de Turkse overheid. Dat betekent dat de regering van premier Erdogan wil dat de informatie naar buiten komt.

Opnames

Verschillende media, waaronder de Washington Post waarvoor Khashoggi schreef, hadden al bericht over het bestaan van de audio- en video-opnames die zouden bewijzen dat de journalist werd ondervraagd, gemarteld en vervolgens gedood in het consulaat. Maar het is de eerste keer dat een Turks medium zegt toegang te hebben tot de opnames.

Volgens Yeni Safak is ook de Saudische consul Mohammad Al-Otaibi zelf te horen in de opnames. Hij zou gezegd hebben: “Doe dat buiten, jullie gaan me in de problemen brengen.” Waarop een niet-geïdentificeerd individu antwoordt: “Als je wil leven wanneer je terugkeert naar Saudi-Arabië, zwijg dan.”

“Ondervraging”

Amerikaanse media berichten dat Saudi-Arabië zou overwogen hebben om de moord op de journalist toe te geven en te verklaren dat het om een uit de hand gelopen ondervraging gaat.

Ankara heeft Riyad ervan al beschuldigd de journalist te hebben vermoord door een speciaal team te sturen naar Turkije, maar de Saudische autoriteiten ontkennen dat. Vorige week werden al camerabeelden verspreid van de speciale agenten die met twee vluchten aankomen op de luchthaven van Istanboel, in colonne naar het consulaat rijden en na Kashoggi’s verdwijning opnieuw vertrekken. Volgens Erdogan is uit de huiszoeking van het consulaat gebleken dat een aantal muren “vers geverfd” waren en werden er “toxische substanties” aangetroffen.

Trump ontkent Saudi-Arabië in te dekken

Amerikaans president Trump heeft vanavond ontkend Saudi-Arabië in te dekken tegen de beschuldigingen. Hij heeft Turkije om audio- en videomateriaal gevraagd, als dat zou bestaan. “Tegen het einde van de week zullen we waarschijnlijk de waarheid kennen.”

Gisteren waarschuwde Trump nog de Saudi‘s niet zomaar te beschuldigen en zei hij dat ze onschuldig zijn tot het tegendeel is bewezen. Volgens hem had kroonprins Mohammed bin Salman, de echte machthebber in het land, hem verzekerd dat de overheid niets met de zaak te maken heeft. Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo, vandaag op bezoek bij Erdogan, waarschuwde dat de “belangrijke zakelijke en overheidsrelaties met Saudi-Arabië” in overweging moeten worden genomen vooraleer er een antwoord op de feiten wordt geformuleerd. Volgens Pompeo werkt Saudi-Arabië “goed mee“ aan het onderzoek.

Huiszoeking

Met een dag vertraging doorzoeken de Turkse autoriteiten vandaag ook de residentie van de consul-generaal in Istanboel. Een ploeg speurders is vandaag het gebouw binnengegaan. Dat meldt het staatspersagentschap Anadolu.

Rond de huiszoeking heerste aanvankelijk verwarring. Minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu ontkende persberichten dat de residentie van de consul gisteren al werd doorzocht. De inspectie moest verschoven worden omdat het gezin van de consul aanwezig was. De consul zelf is gisterennamiddag naar Saudi-Arabië vertrokken. Turkije heeft hem het land niet uitgezet, benadrukte Cavusoglu.

Maandagavond al hadden speurders het in de omgeving van de residentie liggende consulaat negen uur lang doorzocht en DNA-stalen meegenomen.

Khashoggi was op 2 oktober het Saudische consulaat binnengegaan om papieren voor zijn huwelijk met zijn Turkse verloofde af te halen. Sindsdien wordt hij vermist.