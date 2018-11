Wat staat er in brexit-akkoord?

Over 135 dagen stappen de Britten uit de Europese Unie. Wat er na 29 maart moet gebeuren, is een soort scheidingsregeling. VTM NIEUWS-anchor Elke Pattyn legt uit wat er precies in het brexit-akkoord staat.

Momenteel zijn de 28 landen van de EU één groot land zonder grenzen: een eenheidsmarkt en douane-unie. Dat betekent dat mensen en goederen vrij kunnen bewegen zonder aan mekaar taksen te moeten betalen.

Noord-Ierland

Als de brexit er komt, stapt het hele Verenigd Koninkrijk uit de EU: Engeland, Wales, Schotland en Noord-Ierland. Bij dat laatste deel zit het probleem, want niemand (zowel de EU als het Verenigd Koninkrijk) wil een harde grens tussen Noord-Ierland en Ierland.

Als oplossing hiervoor stelt men voor dat het Verenigd Koninkrijk tijdelijk een douane-unie blijft. Dat betekent dat er geen harde grenzen komen, en de Britten met één been in Europa blijven. Of de Britten te vinden zijn voor dat voorstel, is nog maar de vraag. Want hun inspraak in de EU valt wél weg.

Andere gevolgen voor Britten

Het Verenigd Koninkrijk moet ook 45 miljard euro betalen om uit de EU te mogen stappen. Britten die nu al in Europa wonen en Europeanen die in het Verenigd Koninkrijk wonen, behouden hun huidige rechten. Tot slot is er ook een overgangsperiode afgesproken tot na 2020, waarin er niets verandert.