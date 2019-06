Wat een prestatie: Maarten van der Weijden heeft elfstedenzwemtocht volbracht

Maarten van der Weijden heeft zijn tweede Elfstedenzwemtocht met succes afgerond. De Nederlander voltooide een monstertocht van zo’n 200 kilometer. Van der Weijden haalde daarnaast ruim 3,9 miljoen euro op om het onderzoek naar kanker te steunen.

Van der Weijden begon vrijdagavond in Leeuwarden voor de tweede keer aan zijn monstertocht om geld voor kankeronderzoek op te halen. Vorig jaar strandde hij na 163 kilometer in Birdaard. Hij passeerde dit punt vanochtend rond 07.00 uur. Via Dokkum keerde hij daarna terug naar de Friese hoofdstad. Tijdens de hele tocht kreeg hij steun van vele mensen op de kant.

Van der Weijden zei vooraf al dat hij had geleerd van zijn eerste poging. Hij at en sliep dit keer meer. Ook droeg hij een warmer pak en kreeg dit keer steun van meezwemmers. Hoewel hij maandag last had van schuurplekken, slaagde hij erin de finish te halen.

Dit gebeurde vooraf

Vrijdagavond begon Van der Weijden in de Zwettehaven in Leeuwarden onder massale publieke belangstelling begonnen aan zijn tweede poging om de Elfstedentocht te zwemmen. De olympisch kampioen op de 10 kilometer van Peking 2008 wil de 200 kilometer dit keer wél voltooien. Vorig jaar moest Van der Weijden na 163 km uitgeput opgeven.

Aan de fans lag het niet. Nederland stond dit weekend als één man achter Van der Weijden. Vorig jaar haalde de zwemmer vijf miljoen euro op voor het goede doel. De 38-jarige atleet, die zelf leukemie overwon, verzamelt het geld om het onderzoek naar kanker te steunen.

Onderweg bleek dat Nederland helemaal in de ban was van de zwemtocht. Zo was er bij de passage in Harlingen zondagochtend een waar volksfeest aan de gang: vanaf de kant, vanop bootjes of bruggen werd de langeafstandszwemmer luid aangemoedigd. In Harlingen nam Van der Weijden ook afscheid van Kay van der Kooi, de weduwnaar van topschaatster Paulien van Deutekom, die een stuk was meegezwommen met Van der Weijden. Van Deutekom overleed in januari dit jaar op 37-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Speciaal moment