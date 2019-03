Wat bezielde terrorist van dubbele aanslag Nieuw-Zeeland?

Volgens Tracey Gray, de uitbaatster van de fitness waar de Australische schutter Brenton Tarrant (28) acht jaar geleden werkte, was de man indertijd een gepassioneerde personal trainer. Ze vermoedt dat hij op de een of andere manier geradicaliseerd is tijdens een van zijn reizen. Dat blijkt uit getuigenissen aan The Daily Mail en ABC News. De vermeende dader schreef zelf in zijn manifest dat zijn reis door Frankrijk in 2017 hem inspireerde.

Brenton Tarrant is afkomstig uit Grafton, een stad in het Northern Rivers-gebied in de zuidoostelijke staat New South Wales. In zijn manifest 'De Grote Vervanging' omschrijft Tarrant zichzelf als een “gewone blanke man”, opgegroeid in een familie uit de arbeidersklasse die het niet breed had. Hij had maar weinig interesse in zijn opleiding en behaalde geen noemenswaardige diploma’s.

Zijn vader Rodney was volgens zijn voormalige werkgever, die geciteerd wordt door de Australische zender ABC News, ook een gepassioneerd atleet. Rodney stierf aan kanker gelinkt aan asbestose in 2010 op slechts 49-jarige leeftijd. Tarrant had toen nog maar net zijn middelbare school afgewerkt. Het is niet duidelijk of zijn moeder en zus nog altijd in Grafton wonen.

Tarrant werkte in de fitness van Gray van 2009 tot 2011, zo legt ze uit. De vrouw vertelt ook dat Tarrant tijdens zijn werk een strikt dieet en trainingsschema volgde. “Hij was zeer toegewijd aan het trainen van anderen”, zegt ze. Volgens de vrouw gaf hij ook gratis training aan kinderen uit de buurt en was hij daar ook “zeer gepassioneerd” mee bezig.Tijdens onze gesprekken viel hij niet op als iemand die interesse in extremistische opvattingen. Ik vermoed dat er iets hem in veranderd is tijdens een van zijn reizen

De vrouw legt uit dat ze nooit met hem had gesproken of hem had horen spreken over politieke of religieuze overtuigingen. “Tijdens de gesprekken die we hadden, viel hij niet op als iemand die interesse had in extremistische opvattingen”, zei ze. “Ik weet dat hij in veel verschillende landen is geweest en ik vermoed dat er iets in hem veranderd is tijdens een van die reizen.”

“Europees bloed”

Volgens Gray reisde hij zeven jaar lang de wereld rond vanaf 2011 en bezocht hij onder andere Noord-Korea, Pakistan en Europa.

De vermeende dader, die nog niet zo lang in Nieuw-Zeeland woonde en duidelijk geobsedeerd was door extreemrechtse en neonazi-ideologie, verwijst in zijn manifest constant naar Europa én naar zijn grote inspiratie Anders Breivik, de Noorse extreemrechtse terrorist. Tarrant noemt zichzelf geen Australiër, maar Europeaan, “want mijn taal is Europees, mijn cultuur is Europees, mijn filosofie, mijn identiteit, en wat het belangrijkste is, mijn bloed is Europees”.

Reis naar Frankrijk in 2017

Hij schrijft ook dat zijn reis door Frankrijk in 2017 hem inspireerde. Hij beweert er met zijn eigen ogen “de invasie van Frankrijk door niet-blanken” te hebben vastgesteld. “Ik parkeerde mijn huurauto in een klein dorpje in Oost-Frankrijk. Ik zag er een stroom indringers (‘Invaders’) het winkelcentrum binnenlopen. Voor elke Fransman waren er zeker twee indringers. Boos reed ik verder”, schrijft hij. “In elke Franse stad, in elk Frans dorp waren er indringers”, aldus Tarrant, die beweert dat hij met zijn aanslag “rechtstreeks de immigratiecijfers naar Europese landen wou verlagen”.

Ook haalt hij “de duizenden Europese levens” aan “die zijn verloren door terreuraanslagen in Europese landen”. Tarrant voegt eraan toe dat hij ook wraak wou nemen voor Ebba Akerlund, het tienermeisje dat in 2017 gedood werd bij een terreuraanslag in Stockholm.

Tarrant zegt ook dat hij zijn vreselijke daden uitvoerde om “de indringers te laten zien dat ons land nooit hun land zal zijn, dat onze thuislanden de onze zijn en dat, zolang de blanken nog leven, zij NOOIT onze landen zullen veroveren en nooit onze mensen zullen vervangen”. De man zegt dat hij zijn aanslag al twee jaar aan het voorbereiden was en dat hij drie maanden geleden besloten had dat het Christchurch zou worden.

Nieuw-Zeeland was niet zijn “oorspronkelijke keuze voor de aanslag”, maar, zo schrijft hij, “een aanval in Nieuw-Zeeland zou de waarheid van de aanval op onze beschaving onder de aandacht brengen, dat het nergens ter wereld veilig was, omdat de indringers in al onze landen waren, zelfs in de meest afgelegen gebieden van de wereld en dat het nergens nog veilig en vrij van massa-immigratie meer was”.

Lovend over Pakistan

Volgens de krant Sydney Morning Herald had Tarrant in een Facebookbericht lovende woorden over zijn reis naar Pakistan. “Het is een ongelooflijke plek met de meest vriendelijke en gastvrije mensen ter wereld”, zo zou hij geschreven hebbenn. “De schoonheid van de vallei van Hunza en Nagar in de herfst is niet te evenaren.”

ABC News publiceerde ook nog een foto waarop de dader samen met andere reizigers te zien is aan het Samjiyon Grand Monument in Noord-Korea.