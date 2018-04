Was dader boos om filmpjes op YouTube?

Amerikaanse media wijzen op basis van politiebronnen de 39-jarige Nasim Aghdam aan als dader van de schietpartij gisterenavond in het hoofdkwartier van YouTube in San Francisco. De vrouw had verschillende YouTube kanalen, waar ze soms ronduit bizarre filmpjes op postte.

In een van haar laatste video’s op het platform uitte ze kritiek op de veranderingen die YouTube de afgelopen maanden doorgevoerd heeft, waardoor haar video’s minder kijkers zouden trekken dan voorheen.

Manifest tegen YouTube

Op haar eigen website staat een manifest waarin ze YouTube van censuur en broodroof beschuldigt. Volgens haar ‘filterde’ het platform haar video’s. Ze protesteerde met de volgende uitspraak: “Maak de leugen groot, hou hem simpel, blijf het zeggen en uiteindelijk zullen ze het geloven”, een quote van Adolf Hitler.

De vrouw uit San Diego was een veganiste en activiste voor dierenrechtenorganisatie PETA. In haar bio op YouTube staat te lezen dat ze zichzelf een ‘vrouwelijke vegan bodybuildster’ noemt. De verschillende kanalen van Aghdam werden enkele uren na de schietpartij offline gehaald. Ze had zo’n vijfduizend volgers.

Haar vader, Ismail Aghdam, zou ook gewaarschuwd hebben voor zijn dochter. Hij zou aan de politie verteld hebben dat hij haar gisterenochtend in een auto had zien slapen, nadat hij haar eergisteren nog als vermist had opgegeven.

Huiselijke ruzie?

Het kan echter zijn dat haar wrok tegen YouTube niet aan de basis lag van de schietpartij. Het zou kunnen dat de vrouw een relatie had met iemand op de YouTube campus. Verschillende media melden daarom ook op basis van politiebronnen dat de schietpartij het gevolg van een huiselijke ruzie zou zijn geweest.

De 36-jarige man die in kritieke toestand in ziekenhuis ligt, zou het beoogde doelwit van de vrouw zijn geweest. De andere twee vrouwelijke slachtoffers zouden in de vuurlinie gestaan hebben. Na de schietpartij schoot Aghdam zichzelf neer.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.