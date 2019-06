Warmste dag ooit in Frankrijk: 45,8 graden

In Frankrijk is het absolute warmterecord verbroken. In de Zuid-Franse Gallargues-le-Montueux werd een temperatuur van 45,9 graden Celcius geregistreerd, zegt Météo-France.

Eerder op de dag werd warmterecord al gebroken in de gemeente Carpentras, in de Vaucluse. Daar werd omstreeks 13.48 uur 44,3 graden Celsius gemeten.

Vaucluse is een van de vier zuidelijke departementen waar de "code rood" werd afgekondigd voor vrijdag, vanwege de hittegolf. Het is de eerste keer ooit dat Météo-France de hoogste van de drie alarmfases moest afkondigen voor een gevaarlijke hittegolf.

"Het is historisch", aldus weerman Etienne Kapikian over het nieuwe warmterecord van 44,3 graden. Hij sloot niet uit dat het nieuwe record vandaag nog eens zou sneuvelen.

Het vorige record dateerde van 12 augustus 2003. Toen was het 44,1 graden Celcius in Saint-Christol-lès-Alès en Conqueyrac.