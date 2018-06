"Warm-warm-warm" in Moskou zaterdag

De Tunesische collega van weervrouw Jill Peeters, Mehrez Ghannouchi, heeft een speciaal weerbericht gemaakt voor de match van België tegen Tunesië komende zaterdag om 14.00 uur. Het wordt in het stadion van Moskou zo'n 26 tot 28 graden.

Vanuit het oude voetbalstadion in Tunesië, Chedhli Zouiten, vertelt de weerman dat het in Moskou zaterdag 26 tot 28 graden wordt. Er waait een matige windt, met snelheden tot 18 kilometer per uur. Tegen de avond kan het overtrekken en is er kans op regen.

De weerman wenst zowel Tunesië, dat de vorige match tegen Engeland verloor, als ons nationaal elftal veel succes.