"Wapens hadden aanslagen Parijs kunnen voorkomen"

De Amerikaanse president Donald Trump en vicepresident Mike Pence zijn niet gewonnen voor een strengere wapenwet. Dat verklaren ze vandaag in Dallas op de jaarlijkse conventie van de National Rifle Association (NRA), de Amerikaanse wapenlobby.

Naar schatting 80.000 wapenliefhebbers, waaronder vicepresident Mike Pence, zijn dit weekend in Dallas, Texas bijeengekomen voor de jaarlijkse NRA-conventie. Het was Mike Pence die als eerste het publiek toesprak. Pence is zelf lid van de NRA, beklemtoonde hij en hij garandeerde de toehoorders dat ze met hem en Trump “twee vrienden in het Witte Huis” hebben.

Scholen

Pence is een voorstander van het idee om leerkrachten in scholen te bewapenen, “want de snelste manier om een slechte kerel met een wapen tegen te houden, is een goede kerel met een wapen”. “Vuurwapens in de handen van Amerikaanse burgers maken onze gemeenschap veiliger, niet onveiliger”, zei hij.

Tweede Amendement

Kort nadien kwam ook president Trump ten tonele. Het is al de vierde keer dat Trump een toespraak houdt voor de machtige lobbygroep. Vorig jaar was hij overigens de eerste president in 34 jaar die een toespraak op de bijeenkomst hield: hij verzekerde de toehoorders toen dat ze “een echte vriend” in het Witte Huis hebben. “Jullie Tweede Amendement ligt onder vuur, maar het zal niet onder vuur liggen zolang ik president ben”, garandeerde hij vandaag.

Parijs

“Frankrijk heeft de strengste wapenwet ter wereld”, haalde hij aan als voorbeeld, verwijzend naar de aanslagen in Parijs in 2015 en dat is volgens de Amerikaanse president geen goede zaak. “Als er één veiligheidsagent of burger of iemand uit deze zaal aanwezig was geweest met een wapen, was het een heel ander verhaal geweest”, verklaarde hij onder luid gejuich.

Ter vergelijking: in 2015 werden er in de VS 4,88 moorden per 100.000 inwoners gepleegd, in Frankrijk 1,58.