Wapenlobby weigert strengere wetgeving

In een reactie op de dodelijke schietpartij in een school in Florida, heeft de Amerikaanse wapenlobbyorganisatie NRA (National Rifle Association) iedere vorm van verstrenging van de wapenwetgeving afgewezen. "De NRA steunt geen enkel verbod", zo heeft woordvoerster Dana Loesch duidelijk gemaakt in een gesprek met ABC News.

Als gevolg van de schietpartij die eerder deze maand in Parkland in Florida aan zeventien mensen het leven had gekost, gaan in de VS heel wat stemmen op voor een strengere wapenwetgeving. Onder druk daarvan heeft ook president Donald Trump geopperd om de zogenaamde 'bump stocks' te verbieden. Die hulpstukken laten het toe om een halfautomatisch geweer volautomatisch te laten vuren. Daarnaast wil de president ook een strengere screening van mensen die een wapen willen kopen.

President Donald Trump zal vandaag in Washington met de gouverneurs overleggen over de wapenwetgeving. Maar in de aanloop naar die bijeenkomst maakt de invloedrijke lobbyorganisatie, die ook een belangrijke financier is van de verkiezingscampagnes van conservatieve kandidaten, alvast duidelijk dat elke beperking voor haar een brug te ver is.

Verantwoordelijkheid bij politie

NRA-woordvoerster Loesch stelde in een interview dat de NRA geen enkele schuld treft bij de schietpartij in Florida. Ze legt de verantwoordelijkheid onder meer bij de lokale politiediensten.

Een ander voorstel van president Trump, waarbij getrainde leerkrachten bewapend worden, krijgt uiteraard wel steun van NRA. "Ik denk dat, wanneer een school en ouders en leerkrachten er vrijwillig voor kiezen bewapend te zijn (...), ze dat voor zichzelf moeten bepalen."