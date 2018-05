Wanhoop overheerst na bloedbad Gaza

Nu de doden zijn begraven en de rust in Gaza terug lijkt, blijft de grote vraag wat het bloedbad de mensen van Gaza heeft opgeleverd. Het antwoord lijkt klaar en duidelijk: niets, behalve meer woede en frustratie over hun uitzichtloze situatie. VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers trok in Gaza de straat op om er bij de gewone man en vrouw te peilen naar hun visie op vandaag en morgen.

"Opgetogen en optimistisch is de sfeer in Gaza niet", besluit Robin Ramaekers in Gaza. Na het bloedbad dat gepaard ging met de protesten tegen zeventig jaar Nakba, de catastrofe, werd enkel duidelijk dat die catastrofe gewoon verder duurt. Net als tevoren. “We wachten al twaalf jaar tot alles beter wordt. We dachten altijd morgen”, klinkt het bij een inwoner van Gaza.

Wanhoop

Op straat, maar ook binnenshuis klinkt overal dezelfde wanhoop. “We probeerden ons land terug te krijgen, we wilden terug naar ons thuisland, maar dat is onmogelijk. Dat gaat nooit gebeuren”, zeggen inwoners.

“Mensen protesteren tegen de situatie waarin ze leven, die is zo erg dat ze bereid zijn om ervoor te sterven. Ze leven zonder elektriciteit, eten en water”, klinkt het bij Robin Ramaekers. “Ze worden opgegeven.”

Hamas

Veel mensen in Israël en in het westen gaan ervan uit dat Hamas mensen verplichtte om hun leven te wagen door de grens te bestormen. Maar niemand wil dat in Israël bevestigen, integendeel. “Hamas dwingt niemand. Wij zijn degenen die het recht hebben op ons land, niet zij en hun westerse bondgenoten. Maar het westen gelooft de Israëlische leugens. Hij die de macht heeft, bezit de waarheid", klinkt het ter plaatse.

