"Walgelijk", politie zoekt wie foto van lichaam overleden voetballer Sala online zette

De Britse politie onderzoekt wie een foto van het mogelijke lichaam van de overleden voetballer Emiliano Sala op het internet heeft geplaatst. Mogelijk is de foto genomen in het mortuarium in Bournemouth, waar het lichaam even heeft gelegen. “Het is afschuwelijk dat iemand zoiets doet", klinkt het.

Volgens de BBC circuleert er op het internet een foto van een lichaam waarvan wordt gesteld dat het de stoffelijke resten zijn van de in januari overleden Argentijnse profvoetballer.

Nog meer pijn

Een woordvoerder van de politie van Dorset, dat het onderzoek naar het vliegtuigongeluk leidt, zegt tegen de Britse omroep: “We weten dat de foto op sociale media circuleert en dat gezegd wordt dat het lichaam dat van meneer Sala is. We walgen ervan dat iemand dit doet.’’

Volgens de woordvoerder is het momenteel “een erg lastige tijd’’ voor de familie van Sala. “Zij zouden niet nog meer pijn hoeven te verdragen, iets wat deze beschamende daad duidelijk wel veroorzaakt.’’

Mortuarium

De Britse politie doet onderzoek naar de foto om te bekijken hoe en wanneer deze is genomen en wie daarvoor verantwoordelijk is. Sky News stelt dat het erop lijkt dat de foto is genomen in het mortuarium in Bournemouth - daar werd het lichaam van Sala enige tijd bewaard - en dat iemand daar mogelijk is binnengedrongen om de foto te nemen. Het beeld zou enkele weken geleden op sociale media zijn geplaatst en nu rondgaan.

Vliegtuigongeluk

De 28-jarige Sala en piloot David Ibbotson zaten in een klein vliegtuigje dat op maandag 21 januari van de radar verdween. De twee waren op weg van Frankrijk naar Engeland, nadat de voetballer net van FC Nantes voor 20 miljoen euro was overgenomen door Cardiff City. Het vliegtuigje, met daarin het lichaam van Sala, werd pas twee weken later gevonden, op de bodem van de zee.

Uit onderzoek is gebleken dat de voetballer stierf aan verwondingen aan zijn hoofd en romp toen het vliegtuig in het kanaal crashte. De piloot van het vliegtuig is nog steeds vermist. De autoriteiten hebben gezegd dat het onderzoek van de afdeling luchtongevallenonderzoek tot twaalf maanden kan duren. Uit een tussentijds rapport bleek onder meer al dat de piloot niet de juiste papieren had om een commerciële vlucht uit te voeren.

Hartaanval

Met de “erg lastige tijd’’ voor de familie van Sala, refereert de politiewoordvoerder ook aan het plotselinge overlijden van de vader van de voetballer. Vader Horacio overleed afgelopen donderdag op 58-jarige leeftijd aan een hartaanval.

“Hij zei dat hij nooit meer over het verdriet van zijn overleden zoon heen kon komen. Het is dan ook dát grote verdriet dat hem uiteindelijk fataal is geworden’’, vertelde burgemeester Julio Muller van Progreso tegen de pers. In die kleine gemeenschap in Argentinië groeide Emilio op en woont zijn familie nog steeds.