Waarschijnlijk "terroristische aanslag"

Voor de Franse president Emmanuel Macron is de gijzeling in het Zuid-Franse Trèbes waarschijnlijk "een terroristische aanslag". Dat zei hij vanuit Brussel, net voor de ontknoping van de gijzeling. Hij zal de komende uren terugkeren naar Parijs.

"Ik zal binnen enkele uren in Parijs zijn om het geheel van de te nemen maatregelen te volgen en coördineren", aldus Macron, net voor de ontknoping. Hij deed zijn uitspraken aan het begin van een persconferentie met de Duitse bondskanselier Angela Merkel na de Europese top. De gijzelnemer is gedood door de ordediensten net na de uitspraken van de president, zo was vernomen bij bronnen dicht bij het onderzoek.

Macron verzekert de inwoners van Trèbes nog van de solidariteit en mobilisatie van de staatsdiensten en de ordehandhavers. Die laatsten zijn "heel snel en gecoördineerd" tussenbeide gekomen.

Volgens de president zal de procureur van Parijs, François Mollins, "alle elementen met betrekking op het begin van dit onderzoek" vrijgeven zodra dat mogelijk is