Waarom het protest in Iran gevaarlijk is voor het regime

Bij de anti-establishmentprotesten in Iran zijn al verschillende doden gevallen in de afgelopen dagen. Waarom komen de Iraniërs nét nu massaal op straat om zich tegen het regime uit te spreken? VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers legt uit hoe de protesten ontstaan zijn en hoe de opstand het regime kan schaden.

Economische problemen

De grootste gemene deler voor de Iraniërs die op straat komen, zijn de sociaal-economische problemen. De bevolking is gefrustreerd omdat de economische hervormingen en heropleving uitblijven ondanks de beloftes van president Hassan Rouhani. Iran had na het atoomakkoord en de opheffing van de internationale sancties beloofd dat de doorsnee Iraniër dat in de portefeuille zou voelen. Maar de economische beloftes zijn tot op dit moment niet doorgestroomd naar de meerderheid van de bevolking.

Conservatie oorsprong

De eerste protesten werden georganiseerd in conservatieve steden als een opstand tegen de gematigde Rohani. Conservatieven kwamen op straat om de hervormingsgezinde president aan het wankelen te brengen. Maar die protesten hebben een soort sneeuwbaleffect ontwikkeld, waarbij meer mensen aansluiting hebben gezocht met andere beweegredenen. Zo zijn de protesten ontaard in bredere anti-establishmentprotesten, die het hele systeem van de machtige islamitische republiek in vraag stellen.

Groene beweging

In 2009 was er al de zogenaamde 'Groene Beweging', toen honderdduizenden in Teheran op straat kwamen. Die protestgolf werd vooral gestuurd vanuit de middenklasse die toen af wilden van de conservatieve president Mahmoud Ahmadinejad. Het verschil met de protesten vandaag is dat mensen uit verschillende lagen op straat komen om hun onvrede met het regime te uiten. Ook geografisch is er een verschil met de protesten van 2009, toen er enkel in de hoofdstad geprotesteerd werd. Nu zijn er protesten verspreid over het hele land.

Gevolgen?

Het is nu afwachten hoe de Iraanse overheid zal reageren op het protest. Als ze heel repressief optreden en het in de kiem smoren, bestaat het risico dat er veel doden zullen vallen. Er zijn nu al relatief veel doden gevallen, maar als de regering het protest echt wilt neerslaan, zal het wellicht uitmonden in honderden doden. Dan dreigt er een situatie te ontstaan waarin een echte volksopstand op straat komt.

Maar als de overheid zich gematigd opstelt en wat terughoudender is, bestaat de kans dat de opstand structureel wordt. Dan zou er een ruimte ontstaan voor een soort van oppositie tegen het systeem, waar het regime op langere termijn mee in de problemen komt. Het is een moeilijke situatie voor president Rohani en de overlevingskansen van het systeem.