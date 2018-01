Waar is Puigdemont?

Het is een vraag die heel Catalonië, maar ook de wereld daarbuiten, al enkele dagen bezighoudt: waar is Carles Puigdemont? Hij werd vandaag in Barcelona verwacht voor zijn eedaflegging als nieuwe minister-president, maar zou dan opgepakt worden. De zitting werd uitgesteld en Puigdemont liet zich niet zien. Het is onduidelijk waar hij zich momenteel bevindt.

Puigdemont moest vanmiddag zijn eed afleggen als minister-president. Veel Catalanen kwamen vandaag naar buiten en droegen maskers van Puigdemont. Maar waar hij is, weet niemand.

Stem respecteren

“Wat Puigdemont echt wil, is terugkeren naar Catalonië en zijn rechten uitoefenen: als minister-president die onwettig werd afgezet en als verkozen volksvertegenwoordiger”, klinkt het. “Wij willen Puigdemont als president. We willen dat onze stem gerespecteerd wordt door de Spaanse regering. We accepteren alleen Puigdemont als kandidaat.”

Zondag was hij nog in ons land op de nieuwjaarsreceptie van de N-VA in Lennik. Vandaag laat hij zich niet zien. Maar hij zorgt wel voor spanning. Zo postte hij gisteren op zijn Instagrampagina nog een foto van een straat in Barcelona. En ook stuurde hij een brief naar de voorzitter van het Catalaans parlement waarin hij de optie openhoudt dat hij in Barcelona zal zijn. “Volgens het reglement van het parlement en de onschendbaarheid die ik geniet, kan ik niet opgepakt worden tenzij ik op heterdaad betrapt word op een misdrijf.”

Aanhoudingsbevel

Laat Puigdemont zich zien in Spanje, dan wordt hij opgepakt, want er is nog altijd een aanhoudingsbevel. Daarom is zijn benoeming uitgesteld. Tot wanneer is niet beslist.

"De stemming voor de benoeming van Carles Puigdemont zal gebeuren van zodra we garanties hebben dat we een echte stemming kunnen vieren, want dat is de wil van alle groeperingen in het parlement”, zegt Roger Torrent, voorzitter van het Catalaanse parlement.

De Spaanse autoriteiten zijn alleszins op zoek naar Puigdemont. Sinds gisterenavond zijn er verscherpte grenscontroles.

Niet in Leuven

Puigdemont was vanavond niet aanwezig zijn op de nieuwjaarsreceptie van N-VA in Leuven waar hij was aangekondigd om het woord te voeren. Wel sprak hij een videoboodschap in voor de aanwezigen. De afgezette Catalaanse leider zou in Leuven komen vertellen hoe hij er in 2011 in geslaagd was om met zijn partij aan de macht te komen in de Spaanse stad Girona en er op die manier een einde te maken aan 32 jaar socialistisch bewind in deze stad. Ook de lokale N-VA wil zoals bekend in oktober een einde maken aan 24 jaar sp.a in het Leuvense stadsbestuur. Volgens Lorin Parys is er geen reden opgegeven voor de afzegging.