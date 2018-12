Waar gaat de klimaattop over? Klimaatexperte Jill Peeters legt uit

In het Poolse Katowice is de 24ste klimaattop begonnen. Er zijn delegaties van bijna 200 regeringen. Maar waar gaat het de komende twee weken precies over gaan? Klimaatexperte Jill Peeters legt uit.

Wat valt er eigenlijk nog te onderhandelen? De klimaatafspraken waren toch al gemaakt?

“We hebben inderdaad al sinds 2015 afspraken met het Verdrag van Parijs”, legt Jill Peeters uit. Maar dat treedt pas echt in werking vanaf 2020. Nu moet dus alles concreet uitgelegd worden. De temperatuur is op dit moment al een graad hoger dan in de pre-industriële tijden, dus warmer dan voor we allerlei broeikasgassen in de lucht begonnen te jagen. We hebben dan in Parijs afgesproken om ervoor te zorgen dat die opwarming niet uit de hand loopt. Dat we dus uitkomen op anderhalve graad en in het slechtste geval op twee graden maximaal in 2100."

Wat zeggen de klimaatrapporten die op tafel liggen?

“Dan komen we uit op een opwarming van minstens 2,6 graden. Wellicht gaan we daar nog over heen. Dan komen we uit op 3,2 graden misschien zelfs vier graden. Stel dat we nu niks zouden doen, dan kwamen we uit op een onleefbare opwarming van maar liefst vijf graden."

Moeten er dan nieuwe afspraken gemaakt worden in Katowice?

“Eigenlijk moeten er geen nieuwe afspraken gemaakt worden. We moeten ervoor zorgen dat we vooral ambitieus blijven en dat lag al vast in het Verdrag van Parijs. Bovendien gaan we elke vijf jaar straffere plannen op tafel moeten leggen op basis van wat de wetenschap ons op dat moment vertelt. Dat staat dus sowieso al in het Verdrag van Parijs.”

Gaat iedereen er in mee gaan?

“België heeft het Verdrag van Parijs getekend en wij zitten in de grotere groep van Europa die heel erg ambitieus wil zijn. Er zijn wel een paar problemen te verwachten van landen zoals Australië, Brazilië en ook de Verenigde Staten, de grootste vervuiler historisch gezien. President Trump heeft ons vorig jaar laten weten dat hij uit het Klimaatverdrag van Parijs wil stappen, maar dat gaat allemaal niet zo gemakkelijk. De ironie wil dat Trump zich pas kan terugtrekken op 4 november 2020 en dat is exact een dag na de volgende presidentsverkiezingen.”

