Vulkaan op Filipijnen spuwt opnieuw as

Op de Filipijnen heeft de vulkaan Mayon vannacht opnieuw grote hoeveelheden as uitgespuwd. De autoriteiten houden er rekening mee dat hij de komende dagen of weken tot uitbarsting komt en hebben daarom het alarmniveau verhoogd.

De aswolk van Mayon reikte tien kilometer hoog boven de krater van de vulkaan, die zich bevindt in de provincie Albay op 330 kilometer ten zuiden van Manilla. Het gaat om de meest actieve vulkaan op de Filipijnen.

Omdat de autoriteiten vermoeden dat een "gevaarlijke uitbarsting" mogelijk is "binnen enkele dagen", hebben ze het alarmniveau rond de Mayon verhoogd naar niveau 4. Met het hogere alarmniveau is ook de gevarenzone uitgebreid naar een straal van acht kilometer rond de vulkaan. "Iedereen krijgt de raad mondmaskers te dragen en niet in de gevarenzone binnen te gaan", aldus het rampenbeheer.

De voorbije dagen moesten al duizenden mensen hun huizen verlaten omdat de vulkaan tekenen van activiteit vertoonde.