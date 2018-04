Vulkaan Japan spuwt as meer dan km ver

In het zuiden van Japan is de Shinmoedake uitgebarsten. Een aswolk reikt tot vijf kilometer boven de krater van de vulkaan op het eiland Kyushu. Het Japanse meteorologische agentschap waarschuwt omwonenden voor gloedwolken en vulkanisch gesteente dat meer dan een kilometer ver uit uit de vulkaan kan worden weggeschoten.

De 1.421 meter hoge Shinmoedake - die sinds begin maart weer actief is - bevindt zich op de grens van de prefecturen Kagoshima en Miyazaki.

Voorlopig zijn er geen meldingen van gewonden of schade als gevolg van de nieuwe uitbarsting. Het waarschuwingsniveau blijft op 3 op een schaal van 5.

Spectacular eruption at #Shinmoedake in the early hours, frame grab show from YouTube video shows lava fountaining, big ash clouds and lightning - thanks to @janinekrippner and @WolverineXmen85 for heads up #Japan #volcano #新燃岳 #火山 pic.twitter.com/4WyRWVyS4R