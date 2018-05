Vulkaan in Hawaï spuit tot 18m hoog

Op Hawaï zijn nu al 2.000 mensen geëvacueerd voor de uitbarsting van de vulkaan Kilauea. Iedereen in de ruime omgeving moet weg, want van overal kan er lava komen. Af en toe spuit die uit de vulkaankrater zelf, maar even vaak gewoon her en der uit de grond, op straat en in tuinen van mensen.

Een man filmt hoe de lava plots metershoog uit de grond spuit, in de tuin van z'n buurman. de Kilauea is een schildvulkaan, zoals dat heet. De aardkorst is zo dun dat de lava niet enkel uit de vulkaankrater spuit maar overal uit de grond omhoog kan komen.

“Het komt naar ons. Ik denk dat het sneller is dan een schildpad kan kruipen, maar minder snel dan anderhalve kilometer per uur”, zeggen buurtbewoners.

Druk stijgt

Kilauea betekent spuwen en de vulkaan doet zijn naam alle eer aan. Een uitbarsting werkt zo: midden in de vulkaan bevindt zich een kraterpijp, die normaal is afgesloten met gestolde lava. De druk in de pijp loopt zo op en als ze te groot wordt, dan vliegt het deksel ervan af en stroomt de lava naar beneden. En de 1.300 aardbevingen van vorige week hebben dat proces sterk versneld.

Buren vertellen hoe het was toen de lava uit de grond kwam. “Het was heel fel oranje, de hoogste spatten die ik zag waren 18 meter hoog”, klinkt het.

Geen gewonden

Intussen is het aantal geëvacueerde buurtbewoners al opgelopen tot 2.000. Als bij wonder zijn er nog geen doden of gewonden gevallen.