Vulkaan Hawaï barst uit: 10.000 evacuaties

Op het eiland Hawaï is de vulkaan Kilauea uitgebarsten. Het lava is een woonwijk binnen gestroomd. Tienduizend Hawaïanen wordt gevraagd hun woning te verlaten.

Het lava stroomde binnen in een wijk in Pahoa, een stadje met zo’n 1.500 inwoners. Alle inwoners in het district Puna, zo’n 10.000 mensen, worden geëvacueerd en opgevangen in buurtcentra.

De vulkaan is sinds begin deze week erg onrustig. Eerder stroomde er al lava in de richting van de zuidoostkust van het eiland. Ook waren er al een aantal lichte bevingen te voelen. De Kilauea is een van de meest actieve vulkanen ter wereld. Sinds 1983 is de vulkaan voortdurend actief.

