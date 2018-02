VUB-prof: Reynders wil meer druk op Iran

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) herhaalt zijn oproep aan de Iraanse autoriteiten om de doodstraf van VUB-gastdocent Ahmadreza Djalali niet uit te voeren.

De minister doet dat op Twitter samen met zijn Zweedse collega Margot Wallström. "De EU en haar lidstaten veroordelen scherp en verzetten zich tegen het inzetten van de doodstraf in al haar vormen", aldus Reynders.

Together w. my Swedish colleague @margotwallstrom, I call the Iranian authorities not to enforce the death penalty on Dr. #Djalali. The EU & its Member States firmly condemn and oppose the use of the #deathpenalty in all its forms.