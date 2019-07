VS vragen Belgische oorlogsschepen in Straat van Hormuz

De Verenigde Staten hebben aan België gevraagd om deel te nemen aan een beveiligingsmissie van de scheepvaart in de Straat van Hormuz, nabij Iran. Dat laat defensieminister Didier Reynders (MR) weten aan het parlement. Het leger bestudeert de vraag nog.

Sinds begin juni proberen de Verenigde Staten een internationale coalitie op te bouwen die de veiligheid van de scheepvaart in de Straat van Hormuz moet garanderen. In die zee-engte, een belangrijke doorgang die de Indische Oceaan en de Perzische Golf verbindt, is het de laatste weken onrustig.

Een aantal schepen zijn aangevallen en gesaboteerd. Volgens de Verenigde Staten zit Iran daarachter, maar het land ontkent. Iran enterde twee weken terug wel de Britse olietanker Stena Impero in de Straat van Hormuz en legde het schip daarna aan de ketting in een Iraanse havenstad. De inbeslagname was een vergelding voor de inbeslagname van een Iraanse tanker door de Britten nabij Gibraltar.

Fregatten

“Ik heb via het kabinet-Reynders vernomen dat de Verenigde Staten nu ook België hebben uitgenodigd om deel te nemen aan een beveiligingsoperatie”, vertelt Peter Buysrogge (N-VA), de voorzitter van de commissie Defensie in het federaal parlement aan De Morgen. “De vraag is, via diplomatieke weg, gesteld op 19 juli. De defensiestaf van het leger onderzoekt momenteel de mogelijke antwoorden.”

De Belgische zeemacht beschikt over twee fregatten: de Leopold I en de Louise-Marie. Die werden in het recente verleden, tussen 2009 en 2014, nog ingezet bij operate Atalanta tegen de piraterij voor de Somalische kust.

Of België moet deelnemen aan deze opdracht, blijft voor Buysrogge een open vraag. “Dat hangt af van de mogelijkheden die de defensiestaf ziet. Sowieso kan de regering in lopende zaken dit niet op eigen houtje beslissen”, zegt hij. “Over zo’n belangrijke militaire inzet moet in het parlement gesproken en gestemd worden.”

De Leopold I neemt vanaf december al vijf maanden deel aan een NAVO-missie in internationale wateren. Nederland overweegt alvast om één fregat naar de Straat van Hormuz te sturen. Twee Britse oorlogsschepen van zijn daar enkele dagen geleden al aangekomen. Frankrijk en Duitsland bieden logistieke steun.

Iran wil geen Europese oorlogsschepen zien voor de eigen kust. “De aanwezigheid van buitenlandse troepen in de Golf zou de situatie niet veiliger maken maar net meer spanningen veroorzaken”, zei president Hassan Rohani zondag. “Iran verwacht dat alle EU-staten deze provocerende voorstellen niet steunen.”

Syrië

Het is de tweede keer op korte tijd dat de Verenigde Staten aan België vragen om deel te nemen aan een internationale operatie. Op 23 mei kreeg ons land ook al een uitnodiging om grondtroepen te sturen naar het noordoosten van Syrië.

De Verenigde Staten willen zich terugtrekken uit Syrië, maar dat kan pas wanneer de situatie ter plaatse voldoende stabiel is. Of wanneer de Europese lidstaten de wacht overnemen. De vrees bestaat dat IS zou heropleven na een Amerikaanse terugtrekking. In het noordoosten houden de - voornamelijk Koerdische- Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) houden er ruim 11.000 IS-strijders gevangen, onder wie ongeveer 2.000 Europese jihadisten.