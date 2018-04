VS voeren doodstraf uit op 83-jarige

In de Amerikaanse staat Alabama is gisterenavond lokale tijd een 83-jarige terdoodveroordeelde man geëxecuteerd met een dodelijke injectie. Walter Moody is daarmee de oudste man bij wie de doodstraf voltrokken wordt sinds 1976, het jaar waarin de opschorting van de doodstraf in de VS ongedaan gemaakt werd door het Hooggerechtshof.

Zijn advocaat had nog geprobeerd om de uitvoering van de doodstraf tegen te houden, maar zijn beroep werd gisteren door het hooggerechtshof van Alabama verworpen.

Moody zat al ruim twintig jaar vast in een dodencel. De man werd in 1996 veroordeeld voor de moord op een rechter. Hij stuurde hem per post een bom, volgens de aanklagers omdat hij wraak wilde nemen vanwege een eerdere veroordeling. Moody zelf hield vol dat hij onschuldig was.

Convicted bomber Walter Moody official time of death 8:42 after execution. He had no last words @CBS_42 pic.twitter.com/JRoRWYKNjw — Michael Clark (@mclarkreports) 20 april 2018

Foto: archiefbeeld