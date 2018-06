VS stapt uit VN-Mensenrechtenraad

De Verenigde Staten stappen uit de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties. Dat hebben Mike Pompeo, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, en VN-ambassadrice Nikki Haley zopas bekendgemaakt. Haley noemt de raad "zijn naam onwaardig".

De aankondiging is geen verrassing. De regering van president Donald Trump uitte regelmatig kritiek op de werking van de raad, die hypocriet en bevooroordeeld tegen Rusland zou zijn.

De VS verlaat de raad omdat geen enkel land volgens hen “de moed had om mee te vechten” om de raad te hervormen. Haley zegt gefrustreerd te zijn omdat “gelijkgezinde landen niet bereid waren om het status quo ernstig uit te dagen”, tenzij dat gebeurde achter gesloten deuren. De Amerikaanse ambassadrice bij de VN benadrukt wel dat het afscheid niet wil zeggen dat de VS zijn inspanningen op het vlak van mensenrechten stopzet.

Uithaal

In de Mensenrechtenraad, in 2006 opgericht, zetelen 47 leden. De laatste vergadering van de Raad begon gisteren met een uithaal naar Trumps migratiebeleid door VN-mensenrechtencommissaris Zeid Ra'ad Al Hussein. Hij omschreef de praktijk om kinderen aan de grens van hun ouders te scheiden "gewetenloos".

Irandeal

Eerder trokken de Verenigde Naties onder president Donald Trump zich ook al terug uit werelderfgoedorganisatie UNESCO, het Klimaatakkoord van Parijs en het nucleaire akkoord met Iran.

