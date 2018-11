VS sloot tijdelijk grens met Mexico tussen San Diego en Tijuana

De Amerikaanse grenswacht heeft in San Diego de grens met Mexico urenlang afgesloten. Dat gebeurde nadat in de Mexicaanse grensstad Tijuana een 500-tal migranten gisteren probeerde om de grens met de Verenigde Staten over te steken. Mexico zal de Centraal-Amerikaanse migranten die geprobeerd hebben om de grens over te steken, terugsturen.

De migranten die vanuit Centraal-Amerika waren toegestroomd, hielden aanvankelijk op Mexicaans grondgebied en in de buurt van de grensovergang een vreedzame manifestatie. Een deel van hen, onder wie ook vrouwen en kinderen, zou echter hebben geprobeerd om over de metalen afsluitingen te klimmen. Enkele honderden slaagden er effectief in om een eerste barrière over te geraken, maar werden vervolgens met traangas in hun vlucht tegengehouden.

De grens was gesloten voor auto's en voetgangers, zo meldde de antenne in San Diego van het Amerikaanse bureau voor douane- en grensbescherming via Twitter. De grensovergangen tussen de Mexicaanse stad Tijuana en VS-stad San Diego zijn intussen echter weer open, aldus de Amerikaanse grenswacht. De migranten die geïdentificeerd werden, moeten onmiddellijk Mexico verlaten, zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken van Mexico. Het is onduidelijk om hoeveel personen het precies gaat.

Migrantenkaravaan

In Tijuana zijn de voorbije week zowat 5.000 migranten gestrand. De vluchtelingen komen grotendeels uit Honduras, El Salvador en Guatemala en trokken in karavaan naar de grensovergang met de VS. Ze zijn op de vlucht voor de ellende en het geweld in hun thuislanden en hopen op politiek asiel in de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Donald Trump dreigde er de voorbije dagen al mee om de lange grens tussen beide landen volledig af te sluiten indien de situatie uit de hand zou lopen.