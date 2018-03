VS sanctioneert Rusland opnieuw

Washington heeft vandaag nieuwe sancties tegen Rusland uitgevaardigd in verband met de veronderstelde inmenging in de presidentsverkiezingen van 2016. De VS verdenkt Rusland van cyberaanvallen en hackingpraktijken.

De sancties zijn in het bijzonder gericht tegen het ‘Internet Onderzoek agentschap’ in Sint-Petersburg, dat een “nauwe bondgenoot” is van president Vladimir Poetin en twee inlichtingendiensten (de FSB en de militaire GRU). Bovendien worden ook Russische burgers en bedrijven geviseerd.

Die geviseerden werden er door speciaal aanklager Robert Mueller van beschuldigd zich met de jongste slag om het Witte Huis te hebben ingelaten. De groep "gesanctioneerden" omvat iedereen die Mueller al op zestien februari in zijn aanklacht had opgesomd.

Hacking

Bij de Russische militaire inlichtingendienst worden chef Igor Korobov en vijf andere (deels voormalige) functionarissen geviseerd. Washington beschuldigt de militaire inlichtingendienst van cyberaanvallen en hackingpraktijken.

Grote invloed

Met de nieuwe sancties komt het aantal bedrijven of personen dat door de regering-Trump geviseerd wordt nu boven de honderd uit. Daarmee hebben de sancties een grotere invloed dan Muellers klachten, want van de beschuldigde Russen zal uiteindelijk niemand voor een Amerikaanse rechtbank verschijnen.