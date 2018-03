VS: "Rusland isoleert zichzelf"

Rusland heeft "geen rechtvaardige gronden" om zestig Amerikaanse diplomaten het land uit te zetten en het Amerikaanse consulaat in Sint-Petersburg te sluiten. Dat zegt een woordvoerster van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. "Rusland is zichzelf aan het isoleren."

De relaties tussen het westen en Rusland zijn de laatste weken serieus bekoeld, na de gifaanval op de Russische ex-spion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia in Groot-Brittannië. Voor die aanval werd Novitsjok gebruikt, een zenuwgas dat in Rusland gemaakt wordt. Dat sterkt Groot-Brittannië in de overtuiging dat Moskou achter de aanval zit.

Uit solidariteit met de Britten hebben verschillende EU-landen en de VS tientallen Russische diplomaten de deur gewezen. Het Kremlin sloeg terug met dezelfde maatregelen. De VS wezen zestig Russen de deur, Rusland doet nu hetzelfde met zestig Amerikaanse diplomaten. Het consulaat in Sint-Petersburg moet ook dicht.

"Geen rechtvaardige gronden"

De Europese landen staat eenzelfde soort reactie te wachten. De Amerikanen zijn niet opgezet met de Russische vergeldingsmaatregelen. Volgens Heather Nauert, een woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken, zijn er "geen rechtvaardige gronden" voor de beslissing en isoleert Rusland zich hiermee van de rest van de wereld.

Slachtoffer

"Rusland moet zich niet gedragen als een slachtoffer" na de "brutale chemische aanval", zegt ze. "De echte slachtoffers zijn Sergej Skripal en zijn dochter". Ze voegde nog toe dat het gebruik van Novitsjok een schending is van de internationale regels over chemische wapens.

