VS: "Nieuwe sancties tegen Rusland"

Washington gaat nieuwe maatregelen nemen tegen Rusland, omwille van de steun aan het Syrische regime. Dat heeft Nikki Haley, Amerikaans ambassadeur bij de Verenigde Naties, vandaag gezegd.

De Verenigde Staten namen al verschillende sancties tegen Rusland in het kader van verschillende dossiers. Onder meer de vergiftiging van een ex-spion in Groot-Brittannië speelde een rol. De VS zette onder meer zestig Russische diplomaten het land uit en voorzag Oekraïne de afgelopen maanden van antitankwapens.

Nog maatregelen

Nikki Haley was vandaag te gast bij verschillende Amerikaanse tv-stations en verklaarde dat er morgen nieuwe sancties zullen volgen. Die moeten een antwoord bieden op de volgehouden steun van Rusland aan de Syrische bondgenoot, ook na een nieuwe gifgasaanval.

Volgens Haley zal minister van Financiën Steven Mnuchin morgen maatregelen aankondigen tegen bedrijven die kunnen worden gelinkt aan materiaal dat aan de Syrische president Assad is geleverd voor de productie van chemische wapens. Mogelijk gaat het in dat geval om Russische bedrijven.