VS: "Missie in Syrië gaat door"

De missie van de troepen van de Verenigde Staten die in Syrië ontplooid zijn "is niet veranderd". President Donald Trump wil nog steeds dat ze "zo snel mogelijk" terugkeren naar de VS. Dat zegt het Witte Huis.

"De Amerikaanse missie is niet veranderd. De president heeft duidelijk gezegd dat hij wil dat de Amerikaanse troepen zo snel mogelijk terugkeren", zegt de woordvoerster van het Witte Huis, Sarah Sanders, in een persbericht. Enkele uren eerder had de Franse president Emmanuel Macron verklaard dat Frankrijk Trump "ervan overtuigd" had om Amerikaanse troepen in Syrië te houden. "Tien dagen geleden zei president Trump dat het aangewezen was om uit Syrië te vertrekken. Wij hebben hem overtuigd dat het noodzakelijk was om te blijven", zei Macron in een interview op televisie.

IS vernietigen

Het Witte Huis wijst op de aard van de missie van de Amerikaanse troepen in Syrië. "We zijn vast van plan om IS volledig te vernietigen en om de voorwaarden te scheppen die een terugkeer verhinderen. Ook verwachten we van onze regionale bondgenoten en partners dat ze hun verantwoordelijkheid nemen, zowel militair als financieel, om de regio veilig te maken."