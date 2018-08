VS kondigen sancties aan tegen Rusland na vergiftiging Skripal

Washington kondigt sancties aan tegen Rusland, in een reactie op de aanval met zenuwgif op de Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter in het Britse Salisbury in maart. Het Witte Huis heeft een finale beslissing genomen, dat het regime van Vladimir Poetin verantwoordelijk acht voor de aanval, klinkt het. Moskou heeft zijn betrokkenheid steeds ontkend.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde dat Rusland volgens de Chemical and Biological Weapons Control and Warfare Elimination Act van 1991, "chemische of biologische wapens heeft gebruikt en zo de internationale wetten schond, of dodelijke chemische en biologische wapens gebruikte tegen zijn eigen burgers".

Diplomaten land uitgezet

De sancties zullen rond 22 augustus in voege treden. Wat de sancties juist inhouden, is nog niet bekend. De VS zette in maart al zestig Russische diplomaten het land uit in een reactie op de zenuwgifaanval. Rusland reageerde daarop door evenveel Amerikanen weg te sturen.