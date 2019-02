VS klaar om uit INF-verdrag met Rusland te stappen

De Verenigde Staten zijn bereid uit het INF-verdrag te stappen dat het meer dan dertig jaar geleden met Rusland heeft gesloten. Dat maakte de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo bekend. Dat verdrag verbiedt beide landen nucleaire wapens en raketten te maken of te bezitten die meer dan vijfhonderd kilometer ver kunnen vliegen.

"Morgen zeggen de Verenigde Staten hun verplichtingen in het kader van het INF-verdrag op en zetten het proces in gang om eruit te stappen. Dat zal binnen de zes maanden gebeuren als Rusland haar verplichting niet nakomt en al haar wapens vernietigt", zei president Trump in een persbericht.

Pompeo bevestigde dat en voegde er wel aan toe dat de VS bereid blijft om met Rusland te blijven onderhandelen.