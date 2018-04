VS, Frankrijk en VK bombarderen Syrië

De Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannië hebben vannacht een aanval uitgevoerd tegen Syrië. VS-president Donald Trump zei dat het om vergelding gaat voor de inzet van chemische wapens door de Syrische regering van Bashar al-Assad tegen de eigen bevolking. Rusland liet al weten dat de acties niet zonder gevolgen zullen blijven.

Trump kondigde de aanval aan op een persconferentie en vlak daarna kwamen er berichten binnen van ontploffing bij Damascus. In totaal werden er 57 raketten afgevuurd op drie doelwitten: een wetenschappelijk onderzoekscentrum in Damascus, een opslagplaats voor chemische wapens in de buurt van Homs en een belangrijke commandopost daar vlakbij. Bij de aanval zouden ook zes Syrische soldaten gewond zijn geraakt, volgens een militaire bron. Het Syrische persagentschap Sana zegt op haar beurt dat er ook drie burgers zijn verwond.

Niet lang na de persconferentie lieten ook de Franse president Emmanuel Macron en de Britse premier weten dat hun landen hebben deelgenomen aan de bombardementen. "De rode lijn is overschreden. Daarom heb ik de Franse troepen bevolen tussen te komen", schreef Macron op Twitter. In een persbericht zei May dat "we niet kunnen toelaten dat chemische wapens genormaliseerd worden. We hadden graag een alternieve weg bewandeld, maar op dit moment is er geen.

I have therefore ordered the French armed forces to intervene.https://t.co/mezFfV1Hh9 pic.twitter.com/7lVhMjhx9I — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 14, 2018

Niet zonder gevolgen

Rusland, een bondgenoot van het Syrische regime, liet al vrij snel weten dat de aanvallen niet zonder gevolgen zullen blijven. "We hebben gewaarschuwd dat zulke acties niet zonder gevolgen zullen blijven. Alle verantwoordelijkheid ervoor rust op Washington, Londen en Parijs. De Verenigde Staten, een land dat het grootste arsenaal aan chemische wapens heeft, heeft geen moreel recht om andere landen te beschuldigen", zegt de Russische ambassadeur in Washington Anatoly Antonov in een persbericht.

De Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe bevestigt dat geen enkele raket van de drie landen het Russische luchtruim is binnengegaan.

Syrische staatsmedia schrijven dat de bombardementen een schending zijn van het internationaal recht.