VS en Britten overleggen woensdag in Bahrein over beschermingsvloot voor tankers

Vergtegenwoordigers van het Amerikaanse en het Britse leger overleggen woensdag in Bahrein over de mogelijke inzet van een beschermingsvloot voor olietankers in de Perzische Golf. Dat bevestigt het Britse ministerie van Defensie en een woordvoerder van de vijfde vloot van de Amerikaanse marine dinsdag aan het nieuwsagentschap DPA.

De VS hebben overigens ook de Belgische defensie gevraagd om deel te nemen aan zo'n maritieme veiligheidsmissie. Dat is bevestigd door N-VA-Kamerlid en voorzitter van de commissie Defensie Peter Buysrogge. Volgens Buysrogge is het aan het parlement om in overleg met minister van Defensie Didier Reynders (MR) een beslissing te nemen, nadat het leger de vraag heeft bestudeerd.

Het Britse defensieminsterie spreekt van "meerdere internationale partners" die de ontmoeting zullen bijwonen, maar details werden niet gegeven. Volgens de woordvoerder van de Amerikaanse vijfde vloot verlopen de gesprekken achter gesloten deuren. Er mag geen pers bij zijn. Misschien worden donderdag details vrijgegeven, zo liet men verstaan.

De VS en de Britten willen de doorgang van handelsschepen in de Straat van Hormuz in de Perzische Golf beveiligen. Mogelijk zijn ook aan Duitsland en Frankrijk inspanningen gevraagd. Van Duitse officiële zijde wordt gezegd dat de Bondsregering "nog geen bijdrage in het vooruitzicht heeft gesteld". (BTL, ALG, PLE, MDM, nl)