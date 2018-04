"VS en bondgenoten zijn hooligans"

Rusland heeft op de VN-Veiligheidsraad scherp uitgehaald naar Amerika en zijn bondgenoten, na de militaire aanval op Syrische doelwitten. “Ze gedragen zich als hooligans”, zei de Russische ambassadeur bij de Verenigde Naties, Vasily Nebenzya. De Verenigde Staten herhaalden op hun beurt dat ze opnieuw zullen reageren bij het gebruik van chemische wapens in de toekomst.

Nebenzya sprak van een agressieve daad van Amerika en zijn bondgenoten. Volgens de Russische ambassadeur maakten de Verenigde Staten “een al rampzalige humanitaire toestand in Syrië nog erger”.

Volgens de ambassadeur werd het internationale recht volledig genegeerd. “Dit is een neokoloniaal optreden en herinnert aan het gedrag van hooligans”, klonk het verder nog.

Nebenzya zei dat er geen enkel bewijs van de inzet van chemische wapens in Douma was en vroeg zich verder nog af of de VS een ooit welvarend land naar het stenen tijdperk wou terug bombarderen.

Zelfde actie mogelijk

De Amerikaanse ambassadrice bij de Verenigde Naties (VN), Nikki Haley, zei op de spoedzitting van de Veiligheidsraad dan weer dat de Verenigde Staten opnieuw zullen reageren in het geval van een nieuwe chemische aanval in Syrië.

Haley zei met Trump gesproken te hebben na de aanvallen op enkele strategische plaatsen in Syrië wat betreft de productie en opslag van chemische wapens. Volgens haar zei hij dat de Verenigde Staten "locked and loaded" of gevechtsklaar zijn, als het Syrische regime het giftige gas opnieuw gebruikt.

Lees meer: Foto's tonen impact na aanval Syrië

Bekijk ook: