VS: drie doden bij gijzeling in rusthuis

Bij een gijzeling in een Amerikaans rusthuis voor oorlogsveteranen zijn drie mensen omgekomen. De politie vond de lichamen van drie vrouwelijke gijzelaars en een mannelijke verdachte toen ze het rusthuis binnendrong om de gijzeling te beëindigen. Dat zegt politiebaas Chris Childs van de Californische politie.

De politie had het rusthuis in het dorp Yountville hermetisch afgesloten. Onderhandelaars van drie verschillende agentschappen, waaronder de FBI, probeerden met de schutter te spreken via zijn gsm. De schutter hield drie gijzelaars gevangen in één ruimte en liet minstens één gijzelaar vrij, zei Childs eerder.

Ontslagen

De lokale krant Napa Valley Register schrijft dat de schutter lid was van een organisatie die oorlogsveteranen helpt met een post-traumatisch stresssyndroom. Hij zou recent ontslagen zijn. Bij de gijzeling ging hij gekleed in het zwart en droeg hij een soort harnas, klonk het nog.

Childs zei dat de autoriteiten op de hoogte waren van zijn identiteit, maar "geen idee" hadden wat zijn motivatie was. De politie kwam gisterenvoormiddag ter plaatse nadat ze verschillende oproepen had gekregen. Bij een vuurgevecht tussen de schutter en politie vielen geen gewonden, zei Childs.

Tweede Wereldoorlog

In het rusthuis verblijven ongeveer 1.100 oudere en gehandicapte mannelijke en vrouwelijke oorlogsveteranen. Sommigen hebben nog meegevochten in de Tweede Wereldoorlog.